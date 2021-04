Covid | riaperture? Sileri | Tra il 20 aprile e il 15 maggio | serve una scaletta

(Di giovedì 8 aprile 2021) Milano - L a situazione pandemica causata dal Coronavirus e i continui lockdown, considerati da molti non più validi ed efficienti, hanno e sasperato numerosi lavoratori che continuano a protestare. ...

fattoquotidiano : Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - DSantanche : Condanno fermamente chi non indossava la mascherina, chi ha esagerato, gli 'infiltrati' violenti. Sto sempre dalla… - Emrys77 : RT @LegaSalvini: ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI… - alexbottoni : Covid, Salvini da Draghi alza la posta sulle riaperture e l'aggiornamento dei protocolli di sicurezza… -

...3% nel terzo trimestre e si attende che il PIL reale dell'area torni sopra i livelli pre -negli ultimi tre mesi dell'anno. Le previsioni sono di una moderata attività ad aprile, con...... ma accanto a questo è necessario, assicurare un sistema di protocolli che, anche nel breve periodo, garantisca ledelle attività economiche finora bloccate o limitate, per le quali la ...La pandemia da Covid ha messo in secondo piano la cura di numerose patologie ... Credo che per la prima settimana di maggio si possa pensare a vaste riaperture del Paese". Lo chiede il presidente ...Restrizioni Covid, si inizia a vedere la luce. «Aperture ci saranno, soprattutto da maggio, forse qualcosa già dal 20 di aprile si potrà riaprire». Lo ha detto ...