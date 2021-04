Covid | Draghi | ' direttiva Figliuolo | vaccinazioni persone a rischio tra parametri per riaperture'

Advertising

LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - FrancescoLollo1 : I controlli Nas confermano quel che Fdi denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il… - CirianiCarlo : RT @OGiannino: Ahi. Draghi dice neocompagnia ITA 'sarà discontinua' vs. Alitalia, e deve 'volare senza sussidi'. Sono 2 condizioni UE. Ma N… - TV7Benevento : Covid: Draghi, 'confermo obiettivo 500mila vaccinazioni al giorno'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Il premier Marioè intervenuto in conferenza stampa da Palazzo Chigi, tornando sui temi più scottanti relativi all'emergenza, dopo che l'Ema ha sconsigliato la somministrazione del siero ...'Non metto in bocca parole al presidente, ma posso dire che sono stati 45 minuti di incontro positivo, costruttivo, volto al futuro, con al centro la salute e il lavoro. Sul fatto che i dati ...Coronavirus. Reggio Calabria, aperto nuovo punto vaccinale in contrada Armacà, presso il XII Reparto Mobile della Polizia ...ROMA (ITALPRESS) - "Molti si chiedono se questo Piano sia in continuità o meno con il precedente: è certamente in continuità in alcune aree dove la discontinuità non aveva nessun motivo di esserci, ed ...