Come usare WhatsApp su PC tramite BlueStacks

In questa guida vedremo Come utilizzare WhatsApp su PC tramite BlueStacks, un emulatore Android per Microsoft Windows e macOS che permette di utilizzare le applicazioni per dispositivi mobili direttamente sul nostro PC Con l'arrivo e soprattutto con la diffusione capillare degli smartphone tra la popolazione mondiale, sono nate anche delle applicazioni specificatamente create ed ottimizzate per smartphone che in certi casi non hanno (almeno all'inizio) una controparte per PC o web. WhatsApp è il client di messaggistica istantanea più famoso al mondo con oltre 1 miliardo e 600 milioni di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi scambiati ogni giorno tra gli utilizzatori. Questo celebre servizio è nato per sostituire i classici SMS ed MMS, sfruttando la rete del web per inviare i dati.

