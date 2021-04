(Di giovedì 8 aprile 2021) L'acquisto del biglietto di ingresso si può effettuare on line (sito web.it) o presso le biglietterie. Pagina Facebookdi Roma, Instagram: @roma - #roma

Advertising

leggoit : Bioparco lieti eventi: arrivano 3 cuccioli di suricato, una cammellina e due baby pinguini del Capo. Spe... - leggoit : Bioparco lieti eventi: arrivano 3 cuccioli di suricato, una cammellina e due baby pinguini de... -

Ultime Notizie dalla rete : Bioparco lieti

leggo.it

Il progetto è coordinato dall'EAZA (Unione Europea Zoo e Acquari), di cui ilè membro'. VISITARE IL: in questo periodo è obbligatorio per tutti - ad esclusione dei bimbi da zero a ...Bioparco lieti eventi: arrivano 3 cuccioli di suricato, una cammellina e due baby pinguini del Capo. Specie a rischio da tutelare La prima è una cucciola di cammello della Battriana è venuta alla luce ...