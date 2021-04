Bayern | svelato il destino di Jerome Boateng

(Di giovedì 8 aprile 2021) Parla il direttore sportivo Salihamidzic: “Il contratto discade la prossima estate e non sarà prolungato“ Si conclude così la decennale avventura dicolMonaco. Un binomio quello con il tedesco e i bavaresi, che sembrava legato indissolubilmente fino alla termine alla carriera del primo, e che invece troverà conclusione al termine della stagione, quando il difensore sarà ufficialmente svincolato.Lo ha annunciato Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, che nella conferenza stampa antecedente a– PSG, spiegando che il contratto dinon verrà rinnovato. Una notizia che nelle ultime settimana era nell’aria, ma che per i più affezionati al campione del mondo tedesco resta difficile da ingerire.Ricordiamo che ...

Il contratto,in anteprima da Il Fatto Quotidiano , impegna i club per almeno dieci anni. E ... capirebbe che Juve - Real, Liverpool - Barcellona, Psg -, sono un grande evento nel ...Commenta per primo Il quotidiano spagnolo ABC hale cifre dell' accordo verbale fra il Real Madrid e l'attuale difensore delMonaco David Alaba , il cui contratto scade a giugno. Le merengues pagheranno 20 milioni di premi all' agente ...Si conclude così la decennale avventura di Jerome Boateng col Bayern Monaco. Un binomio quello con il tedesco e i bavaresi, che sembrava legato indissolubilmente fino alla termine alla carriera del ...Il Bayern, salvo clamorose sorprese ... Rafael Carioca, centrocampista del Tigres, ha infatti svelato: “Parlo con Douglas quasi ogni giorno del Gremio. Sta per chiudere l’accordo, è molto ansioso di ...