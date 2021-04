Avigliano baciata dalla fortuna | vinti 250mila euro al 10 e Lotto

Advertising

La cittadina gianturchiana è stata baciata dalla dea fortuna. Un ignoto giocatore della cittadina ha centrato al 10 e lotto un 9 oro in un'estrazione frequente e con una giocata di soli 4 euro ha portato a casa una vincita da 250mila euro ad Avigliano.

MIRA - Quasi 150mila euro con una quaterna al Lotto. La giocata baciata dalla fortuna in una tabaccheria di Mira dove il misterioso vincitore ha centrato la combinazione 2, 24, 40 e 80 sulla ruota di Venezia.