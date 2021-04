Autonomi e partite Iva in piazza oggi a Roma, le proposte (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un anno di aperture e chiusure delle loro attività a causa dell’emergenza Coronavirus, il Movimento Politico Autonomi e partite Iva in piazza oggi a Roma, “in rappresentanza di Autonomi, professionisti, imprenditori, aziende e tutti i loro dipendenti, per tutte le categorie produttive ormai stremate dalle chiusure prolungate e senza adeguati ristori e per i dipendenti che attendono da mesi la Cig, spesso anticipata dai loro datori di lavoro”. E’ quanto spiega il Movimento in una nota mettendo in fila le proposte che girano al governo. Movimento Politico Autonomi e partite Iva chiede il riconoscimento dell’80% delle perdite aziendali, come da modello tedesco, sulla base del confronto tra i fatturati 2018 e 2019-2020; la riapertura ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un anno di aperture e chiusure delle loro attività a causa dell’emergenza Coronavirus, il Movimento PoliticoIva in, “in rappresentanza di, professionisti, imprenditori, aziende e tutti i loro dipendenti, per tutte le categorie produttive ormai stremate dalle chiusure prolungate e senza adeguati ristori e per i dipendenti che attendono da mesi la Cig, spesso anticipata dai loro datori di lavoro”. E’ quanto spiega il Movimento in una nota mettendo in fila leche girano al governo. Movimento PoliticoIva chiede il riconoscimento dell’80% delle perdite aziendali, come da modello tedesco, sulla base del confronto tra i fatturati 2018 e 2019-2020; la riapertura ...

