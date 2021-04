(Di giovedì 8 aprile 2021) La nuova “tappa” della vicenda del vaccino anti-Covid di, con l’ulteriore pronunciamento dell’Agenzia europea del farmaco Ema e la decisione italiana di riservare il siero agli over 60 provoca nuove polemiche. In prima linea Massimoe Matteo: «Nobile gara tra Pilato e don Abbondio» Caustico l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo. «La decisione di ieri sera – ha detto parlando con l’Adnkronos – è una nobile gara tra Ponzio Pilato e don Abbondio, in una partita a tresette a non prendere. Tutti si sono tirati fuori da ogni responsabilità. E così l’immagine, la credibilità del vaccino sono state minate in maniera decisiva senza che ci fossero motivi reali per poterlo fare».: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cambia la campagna vaccinale Italia, rischio rallentamento. AstraZeneca ai 60-79enni. Locatelli: 'Ok all'uso per la… - riotta : Il pasticcio che regioni italiane han compiuto senza un piano nazionale condiviso #COVID19 , gli stati replicano o… - fanpage : #AstraZeneca raccomandato agli over 60, cambia la campagna vaccinale - Sa_ga_ce : RT @SecolodItalia1: AstraZeneca, campagna vaccinale compromessa. Le denunce di Galli e Bassetti: troppi gli errori - SecolodItalia1 : AstraZeneca, campagna vaccinale compromessa. Le denunce di Galli e Bassetti: troppi gli errori… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca campagna

"Anche se stiamo avendo serie difficoltà con, che stiamo affrontando, vorrei rassicurare che i nostri sforzi complessivi" per lavaccinale "non sono in discussione - ha ...Se a me che ho 53 anni venisse offerto- conclude - lo farei in maniera gradita perché ... E questo è molto importante per non rallentare lavaccinale"."Anche se stiamo avendo serie difficoltà con AstraZeneca, che stiamo affrontando, vorrei rassicurare che i nostri sforzi complessivi" per la campagna vaccinale "non sono in discussione - ha proseguito ...Sul vaccino AstraZeneca raccomandato in Italia agli over 60, dopo il pronunciamento dell'Ema sul rischio trombosi e le news dell'Aifa che esclude controindicazioni per la seconda dose, la parola passa ...