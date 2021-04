Aspi, Tomasi: "Investiremo 2 mld l'anno per manutenzione" (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - ''L'ammodernamento delle infrastrutture è importantissimo e ci siamo dati nuovi standard. Investiremo in manutenzione circa 21 miliardi nei prossimi anni, di cui 2 miliardi l'anno e gran parte di queste risorse saranno spese nei prossimi 10 anni''. Lo ha sottolineato l'ad di Aspi, Roberto Tomasi, in occasione di un convegno sulle infrastrutture di EY. ''La capacità del sistema Paese di avere delle regole che effettivamente danno la possibilità di mettere a terra la capacità e la progettualità. Gli iter autorizzativi e i tempi per poter affidare una gara pubblica vanno modificati. Oggi ci vogliono più di 500 giorni. Quasi due anni sono del tutto inaccettabili. Una gara complessa si potrebbe fare in sei mesi, sarebbe un tempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - ''L'ammodernamento delle infrastrutture è importantissimo e ci siamo dati nuovi standard.incirca 21 miliardi nei prossimi anni, di cui 2 miliardi l'e gran parte di queste risorse sarspese nei prossimi 10 anni''. Lo ha sottolineato l'ad di, Roberto, in occasione di un convegno sulle infrastrutture di EY. ''La capacità del sistema Paese di avere delle regole che effettivamente dla possibilità di mettere a terra la capacità e la progettualità. Gli iter autorizzativi e i tempi per poter affidare una gara pubblica vmodificati. Oggi ci vogliono più di 500 giorni. Quasi due anni sono del tutto inaccettabili. Una gara complessa si potrebbe fare in sei mesi, sarebbe un tempo ...

Advertising

TV7Benevento : Aspi, Tomasi: 'Investiremo 2 mld l'anno per manutenzione'... - fisco24_info : Aspi, Tomasi: 'Investiremo 2 mld l'anno per manutenzione': ''L'ammodernamento delle infrastrutture è importantissim… - fisco24_info : Aspi, Tomasi: 'Investiremo 2 mld l'anno per manutenzione': ''L'ammodernamento delle infrastrutture è importantissim… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Tomasi Aspi: Tomasi, pandemia ha cambiato in modo irreversibile trasporti ma gomma resiliente Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi aprendo il webinar dal titolo "L'economia ai tempi del Covid - 19: le nuove forme di mobilita'"di fronte, virtualmente, agli studenti della ...

Speciale infrastrutture: Tomasi (Aspi), in contatto con ministero per aumentare colonnine ricarica Roma, 31 mar 16:00 - Le prime due colonnine elettriche lungo la rete autostradale saranno attive già questo mese, e puntiamo ad aggiungerne 67 entro il 2021:...

Aspi, Tomasi: "Investiremo 2 mld l'anno per manutenzione" Adnkronos Aspi, Tomasi: “Investiremo 2 mld l’anno per manutenzione” Roma, 8 apr. (Adnkronos) – ”L’ammodernamento delle infrastrutture è importantissimo e ci siamo dati nuovi standard. Investiremo in manutenzione circa 21 miliardi nei prossimi anni, di cui 2 miliardi l ...

Tomasi (Aspi): "Il trasporto su gomma è quello più resiliente" "Se andiamo a vedere i dati di traffico in questo anno di effettiva pandemia, ci rendiamo conto che il traffico pesante è aumentato rispetto al 2019 e ci siamo trovati con una perdita di traffico legg ...

Lo ha detto Roberto, amministratore delegato diaprendo il webinar dal titolo "L'economia ai tempi del Covid - 19: le nuove forme di mobilita'"di fronte, virtualmente, agli studenti della ...Roma, 31 mar 16:00 - Le prime due colonnine elettriche lungo la rete autostradale saranno attive già questo mese, e puntiamo ad aggiungerne 67 entro il 2021:...Roma, 8 apr. (Adnkronos) – ”L’ammodernamento delle infrastrutture è importantissimo e ci siamo dati nuovi standard. Investiremo in manutenzione circa 21 miliardi nei prossimi anni, di cui 2 miliardi l ..."Se andiamo a vedere i dati di traffico in questo anno di effettiva pandemia, ci rendiamo conto che il traffico pesante è aumentato rispetto al 2019 e ci siamo trovati con una perdita di traffico legg ...