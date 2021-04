Zoff sta con Pirlo: “Non ha esperienza, ma con un cambio generazionale anche altri allenatori avrebbero avuto problemi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Intervistato dal Corriere di Torino, l’ex bianconero Dino Zoff ha parlato della situazione di Pirlo alla Juventus: “La Juve ha inaugurato un nuovo ciclo, bisogna proseguire su questa strada. Dare la prima squadra a Pirlo è stata una scommessa? Lui è un ragazzo a modo, non ha esperienza ma credo che in questa stagione anche altri allenatori avrebbero avuto diversi problemi. I cambi generazionali richiedono anni. Giocare alla Juve non è semplice, specie per i giovani. Ma bisogna avere pazienza, i giovani daranno quello che i tifosi si aspettano”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Intervistato dal Corriere di Torino, l’ex bianconero Dinoha parlato della situazione dialla Juventus: “La Juve ha inaugurato un nuovo ciclo, bisogna proseguire su questa strada. Dare la prima squadra aè stata una scommessa? Lui è un ragazzo a modo, non hama credo che in questa stagionediversi. I cambi generazionali richiedono anni. Giocare alla Juve non è semplice, specie per i giovani. Ma bisogna avere pazienza, i giovani daranno quello che i tifosi si aspettano”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

