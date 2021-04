Zingaretti più vicino alla corsa per il Campidoglio (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti potrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicolapotrebbe essere piùverso il. Dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del ...

salvalente11 : RT @Sciandi: è come quando Zingaretti ha attaccato Concita De Gregorio per quello che aveva scritto su di lui. Anzi, è più grave. - Sciandi : è come quando Zingaretti ha attaccato Concita De Gregorio per quello che aveva scritto su di lui. Anzi, è più grave. - MarcoFinizio74 : @CarloCalenda @VincenzoDales20 Con Zingaretti segretario entro un anno sarebbe nato il partito unico PD+M5s, con Le… - lucaborsari : #Zingaretti più vicino alla corsa a sindaco di #Roma - lellinara : RT @giuliabottini: @carmentpf #Pagliaccisx ormai non impressionano più nessuno .. con. la #regioneLazioinbancarotta ..fatta dal fenomeno… -

Concorsopoli di Allumiere, Barillari (R2020): 'Ho presentato esposti in Procura e Corte dei Conti' ... l'ennesimo, targato Pd e Nicola Zingaretti ROMA - L'ex cinquestelle, oggi fondatore del movimento ... decideva di assumere 18 funzionari attingendo dalle graduatorie dei bandi chiusi più recenti da ...

