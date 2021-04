VIDEO Jasper Philipsen vince lo Scheldeprijs 2021 | highlights e sintesi Battuti Bennett e Cavendish in volata

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ha vinto lo, semiclassica del Nord che segue il Giro delle Fiandre. Il belga si è imposto inha conquistato il successo più importante della sua carriera, battendo il grande favorito della vigilia. L’alfiere della Alpecin-Fenix ha avuto la meglio sull’irlandese Sam Benett, che poteva contare sulla forza del treno della Deceuninck-Quick Step e che si è dovuto accontentare della seconda posizione. A completare il podio di giornata è stato il redivivo britannico Mark(Deceuninck-Quick Step). Ottavo posto per Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos) alle spalle di Luca Mozzato (B&B Hotels). Il gruppo si è spezzato addirittura a 130 km dal traguardo e sono rimasti davanti una trentina di uomini in quello che viene rinominato come il ...

Advertising

Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ??????? #Scheldeprijs Che colpo di Jasper #Philipsen ????! Volata magistrale della Alpecin-Fenix tirata al belga che bruc… - vitasportivait : ??????? #Scheldeprijs Che colpo di Jasper #Philipsen ????! Volata magistrale della Alpecin-Fenix tirata al belga che… - ketchuppemma : ALICE E JASPER - supremacyavery : @sweetmentel Jasper, alice, rosalie - wallsvulnerable : — alice e jasper -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Jasper

Sky Sport

... Yves Lampaert e Florian Senechal, Michael Matthews, Stefan Kung , Greg Van Avermaet,... Inoltre, è prevista la diretta streaming, collegandosi sulla piattaforma Rai Play . Ricordiamo ...(agg Michela Colombo) Diretta Milano Sanremo 2021/Stuyven ha vinto! Battuti Ewan e Van Aert STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GAND WEVELGEM 2021 Eccci ora alle notizie per gli ...Jasper Philipsen ha vinto lo Scheldeprijs 2021, semiclassica del Nord che segue il Giro delle Fiandre. Il belga si è imposto in volata ha conquistato il successo più importante della sua carriera, bat ...Ciclismo, Kasper Asgreen ha vinto il Giro delle Fiandre. Van der Poel battuto in volata. Sesto l'altro favorito van Aert.