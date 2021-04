Uomini e Donne: Barbara De Santi ha lasciato Maurizio Guerci (Di mercoledì 7 aprile 2021) Maurizio Guerci e Barbara De Santi avevano da poco ammesso di stare insieme. I due ex volti di Uomini e Donne si sono conosciuti fuori dal programma e si sono immediatamente piaciuti molto. La loro relazione è iniziata poco dopo San Valentino ed è terminata qualche giorno fa. Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Giorno, la ex dama dello show di casa Mediaset ha spiegato cosa è successo tra loro. Barbara De Santi tradita da Maurizio Guerci La storia d'amore tra Barbara De Santi e Maurizio Guerci è durata veramente poco ed è finita nel peggiore dei modi. La donna infatti ha scoperto che lui aveva un'altra e quindi ha deciso di mettere fine alla ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 aprile 2021)Deavevano da poco ammesso di stare insieme. I due ex volti disi sono conosciuti fuori dal programma e si sono immediatamente piaciuti molto. La loro relazione è iniziata poco dopo San Valentino ed è terminata qualche giorno fa. Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Giorno, la ex dama dello show di casa Mediaset ha spiegato cosa è successo tra loro.Detradita daLa storia d'amore traDeè durata veramente poco ed è finita nel peggiore dei modi. La donna infatti ha scoperto che lui aveva un'altra e quindi ha deciso di mettere fine alla ...

