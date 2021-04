Un posto al sole anticipazioni: MARIASOLE DI MAIO sarà Speranza Altieri, la nipote di Mariella (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Un posto al sole sono in corso grandi storie drammatiche, a cominciare dalla vicenda del rapporto ormai naufragato tra Alberto Palladini e Clara Curcio (con le drammatiche conseguenze a cui abbiamo assistito nei più recenti episodi). Occhi puntati anche sulla trama dei Cantieri, con un inquietante nuovo arrivo previsto nelle prossime puntate. Leggi anche: UN posto AL sole, anticipazioni puntata di mercoledì 7 aprile 2021 Ma tra tutti questi intrighi, c’è qualcosa di più leggero che ci aspetta? Sì, Upas già da questa settimana prevede l’inizio di una storyline inedita che vedrà l’irruzione di un nuovo giovane personaggio femminile! Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Non perdete le puntate dei prossimi giorni: vedremo sin da ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Unalsono in corso grandi storie drammatiche, a cominciare dalla vicenda del rapporto ormai naufragato tra Alberto Palladini e Clara Curcio (con le drammatiche conseguenze a cui abbiamo assistito nei più recenti episodi). Occhi puntati anche sulla trama dei Cantieri, con un inquietante nuovo arrivo previsto nelle prossime puntate. Leggi anche: UNALpuntata di mercoledì 7 aprile 2021 Ma tra tutti questi intrighi, c’è qualcosa di più leggero che ci aspetta? Sì, Upas già da questa settimana prevede l’inizio di una storyline inedita che vedrà l’irruzione di un nuovo giovane personaggio femminile! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Non perdete le puntate dei prossimi giorni: vedremo sin da ...

