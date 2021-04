(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Il trattamento riservato a @vonderleyen conferma l’opinione che il Governo turco ha delle donne. La, appena uscita dalla #convenzionediistanbul, ribadisce che uomini e donne non sono uguali. Per noi, invece, hanno pari diritti e dignità. Uninaccettabile!”. Lo scrive su twitter la capogruppo Pd al Senato, Simona. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Turchia: Malpezzi, 'da Erdogan affronto inaccettabile'... -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Malpezzi

... ex renziana capogruppo Pd - Guerini e Lotti scelgonoal posto di Marcucci di Wanda Marra ... l'Istituto […] di Guido Gazzoli, crisi nera Erdogan si veste da "illuminato" Il capo ...Si è parlato anche di relazioni con lae di rapporti con la Russia, ma una discussione più ... Sul fronte politico interno si segnala invece l'elezione della senatrice Simonaalla testa ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Il trattamento riservato a @vonderleyen conferma l'opinione che il Governo turco ha delle donne. La Turchia, appena uscita dalla #convenzionediistanbul, ribadisce che uomin ...Letta archivia la pratica capigruppo con un discreto successo. Non era scontato riuscire in un sol colpo a destituire i due potenti leader della Camera ...