Turbo Overkill è un frenetico FPS in cui saremo un cyborg con una motosega al posto di una gamba

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è uno sparatutto in prima persona sanguinolento ein cui giocherete nei panni di unche ha unaaldi una. La premessa sembra ottima, ma al momento non ci sono molte altre informazioni sul gioco. La descrizione sull'account Twitter ufficiale si limita a definire il titolo come "un FPS cyberpunk retrò in cui giochi nei panni di una violenta macchina assassina con unaper". Tuttavia, l'account Twitter diha pubblicato alcune brevi clip che mostrano lo shooter in azione. Leggi altro...