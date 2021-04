Tortu | «Cacciare Pirlo non sarebbe giusto | bisogna concedergli la possibilità di sbagliare»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ieri sera a Roma ha preso il via il primo raduno preolimpico degli staffettisti veloci tricolori, a cui ha partecipato anche Filippo, come racconta la Gazzetta dello Sport Nel mirino, per cominciare, i Mondiali di staffette in programma a Chorzow, in Polonia, l’1-2 maggio, poi ci saranno le Olimpiadi di Tokyo. Si torna a correre e a gareggiare dopo 7 mesi che sembrano un’eternità come spiega lo stesso atleta «L’ultima volta sempre con destinazione Roma, è stato per il Golden Gala del settembre scorso. Sembra un secolo fa. Non sto nella pelle dalladi rivedere i miei compagni. In stazione, senza che ci fossimo dati appuntamento, ho trovato Roberto Rigali, Chituru Ali e Vittoria Fontana».torna a gareggiare dopo lo stop per la sua positività al covid che gli aveva fatto perdere 3 chili e la forma «Più ...