Tommaso Zorzi spiega perché non è stato ospite di Barbara d’Urso

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ha mosso i primi passi nella tv generalista nei salotti didove è sempre andato molto volentieri. Qualcosa è cambiato dopo il GF Vip (così come successe con Giuliona De Lellis),il vincitore del reality è praticamente ovunque tranne che nei santuari della Santa di Cologno Monzese. Tre ospitate al Maurizio Costanzo Show, due a Verissimo, l’opinionista de L’Isola dei Famosi e un programma tutto suo su Mediaset Play e Italia 1, eppure non l’abbiamo visto in uno degli show di Carmelita. Oggihato la sua assenza nelle trasmissioni di Barbarella in un’intervista concessa a Il Giornale. “non mi avete visto lì? A due settimane dalla fine del GFVip ho iniziato l’Isola e volevo ...

Advertising

MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - MediasetPlay : Sugli sugli bane bane... #IlPuntoZ vi aspetta tutte le settimane ?? Da oggi alle 20:45 e tutti i mercoledì live su… - _ovunquetusia_ : RT @cheTVfa: Al via su Mediaset Play #IlPuntoZ, il late show che vede l'esordio alla conduzione #TommasoZorzi - jeonsat : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Di mariaritagagliardi - 07/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Attraverso un'intervista rilasciata a 'Il Giornale',spiega il motivo per il quale ha deciso di non presenziare ai programmi condotti da Barbara D'Urso. Già opinionista dell'edizione in corso de 'L'Isola dei Famosi' insieme ad Iva Zanicchi ...vittima di un piccolo incidente domesticoha trascorso una Pasqua poco felice. Ebbene sì, il trionfatore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ed opinionista de L'...Attraverso un’intervista rilasciata a “Il Giornale”, Tommaso Zorzi spiega il motivo per il quale ha deciso di non presenziare ai programmi condotti da Barbara D’Urso. Già opinionista dell’edizione in ...Isola Party, Maurizio Costanzo sarà il primo ospite del nuovo programma di Tommaso Zorzi "Il Punto Z" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...