“Ticket to Paradise” | il ritorno della coppia Julia Roberts e George Clooney sul set

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Insieme per la sesta volta sul set, lacomposta datorna a far sognare i fan di tutto il mondo. Ad annunciarlo è stata la Universal Pictures, che nella giornata di ieri ha presentato ufficialmente la nuova commedia romantica “to“. L’uscita cinematografica del film è prevista per il 30 settembre 2022. Dopo aver lavorato insieme nei tre capitoli di “Confessioni di una mente pericolosa” di Danny Ocean e in “Money Monster“, le due star blasonate di Hollywood si riuniscono nei panniche è sta, ma infine ricasca nuovamente nella trappola di Cupido. Sinossi, cast e crew di “to” Stando alle ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ticket to Paradise: il film con Julia Roberts e George Clooney ha una data di uscita… - DrApocalypse : 'Ticket to Paradise', il film con Julia Roberts e George Clooney ha una data d'uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Ticket Paradise

to', commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney, uscirà nelle sale il 30 settembre 2022. Parola di Variety. Il film ruoterà attorno ad una coppia divorziata, nel tentativo ...to, il nuovo film con star Julia Roberts e George Clooney , ha ora una data di uscita : il 30 settembre 2022. Universal aveva già selezionato la data per un film evento di cui non ...Ci risiamo, Marigold Hotel e Ritorno al Marigold Hotel, Ticket to Paradise uscirà nei cinema il 30 settembre 2022. Protagonista della storia è una coppia divorziata, composta appunto dai due ...Ticket to Paradise, il nuovo film con star Julia Roberts e George Clooney, ha ora una data di uscita: il 30 settembre 2022. Universal aveva già selezionato la data per un film evento di cui non ...