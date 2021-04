Spazio, nuovo test di caduta e galleggiamento della navetta Orion (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Nasa ha effettuato nella giornata di martedì 6 aprile 2021 un ulteriore importante test di ammaraggio e galleggiamento della nuova navetta Orion, progettata per riportare l'uomo sulla Luna e, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Nasa ha effettuato nella giornata di martedì 6 aprile 2021 un ulteriore importantedi ammaraggio enuova, progettata per riportare l'uomo sulla Luna e, in ...

A Sarno per il ritorno a scuola tamponi a tappeto agli alunni ... a firma del sindaco Giuseppe Canfora, con ogni probabilità si slitterà ancora per dare spazio allo ... 'Stiamo elaborando, su attento monitoraggio effettuato in questi mesi, - dice Canfora - un nuovo ...

Vaccini a Verona, operativo il nuovo ingresso Re Teodorico in Fiera (di Marco Danieli) Questa mattina - qui il nostro video - il sindaco Federico Sboarina e il comandante della Polizia Locale hanno condotto un sopralluogo presso il nuovo ingresso pedonale 'Re Teodoric ...

