Serie C-Girone C, Monopoli-Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutto pronto per Monopoli-Palermo.Alle ore 15.00, allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani", le due compagini si sfideranno nel match valido per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i tifosi potranno seguire il match su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, la gara sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. La sfida non sarà disponibile né in diretta su Sky Sport, né su LIVENow.

