Sampdoria: a parte Tonelli, Ekdal e Torregrossa (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Sampdoria di Claudio Ranieri ha svolto l’allenamento mattutino, ecco il report pubblicato dalla società blucerchiata: “La Sampdoria continua a Bogliasco la sua preparazione in sfida della gara domenicale contro il Napoli. Squadra alle prese con un lavoro a due fasi, su entrambi i campi del centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. Inizialmente, sul terreno numero 2, esercitazioni a gruppo compatto per lo sviluppo della forza e la trasformazione atletica. A seguire, trasferimento sul campo 1 per esercitazioni di carattere tecnico-atletico. Dopo la prima parte con i compagni, Lorenzo Tonelli ha svolto uno specifico programmato. Individuali di recupero agonistico per Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa. Domani, giovedì, ancora mattutino”. Foto: Twitter ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladi Claudio Ranieri ha svolto l’allenamento mattutino, ecco il report pubblicato dalla società blucerchiata: “Lacontinua a Bogliasco la sua preparazione in sfida della gara domenicale contro il Napoli. Squadra alle prese con un lavoro a due fasi, su entrambi i campi del centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. Inizialmente, sul terreno numero 2, esercitazioni a gruppo compatto per lo sviluppo della forza e la trasformazione atletica. A seguire, trasferimento sul campo 1 per esercitazioni di carattere tecnico-atletico. Dopo la primacon i compagni, Lorenzoha svolto uno specifico programmato. Individuali di recupero agonistico per Albined Ernesto. Domani, giovedì, ancora mattutino”. Foto: Twitter ufficiale ...

Advertising

sportli26181512 : Milan-Sampdoria, Tomori il rossonero che ha effettuato più recuperi: Sicuramente non la partita che i tifosi si asp… - infoitsport : Sampdoria, il Milan si avvicina: due giocatori si allenano a parte - lellocruz : @GiorgiaCenni9 Peccato che i commenti sulle partite di serie A dei vari opinionisti, sono sempre di parte. Oggi Mil… - rOSsONERoss : @CorkScrew12 @eNo11 @tcarapezza Che c’entra pure se Theo Hernandez non passava il pallone a quagliarella la Sampdor… - strider1982 : RT @brunolonghi7: Il @acmilan non sfata il tabù #Sansiro ma la @sampdoria gioca una grande partita: domina per gran parte del primo tempo e… -