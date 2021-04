Renzi: “Se il Pd si allea con il M5S noi non ci saremo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Se il Pd si allea con i grillini, non entreremo in questa alleanza. Siamo distanti dalla destra antieuropeista di Salvini e Meloni ma anche dal becero populismo di Di Battista e Beppe Grillo. Non con i sovranisti, non con i populisti. Ma tutto mi sembra in divenire”. Così Matteo Renzi in un’intervista al Corriere della Sera. “Guardi che succede a Roma – fa notare – Letta non può appoggiare la Raggi, Conte non può scaricarla: mi sembra che questa alleanza sia lontana dal nascere. Se a questo aggiunge che i grillini sono preoccupati soprattutto dal ‘No’ al terzo mandato il quadro è ulteriormente confuso. Pensiamo ai vaccini, alle graduali riaperture di scuole, teatri, ristoranti, bar. Sono temi più seri del futuro di Conte o di Di Maio”. Per quanto riguarda le proposte per le Amministrative, il leader di Italia viva ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Se il Pd sicon i grillini, non entreremo in questanza. Siamo distanti dalla destra antieuropeista di Salvini e Meloni ma anche dal becero populismo di Di Battista e Beppe Grillo. Non con i sovranisti, non con i populisti. Ma tutto mi sembra in divenire”. Così Matteoin un’intervista al Corriere della Sera. “Guardi che succede a Roma – fa notare – Letta non può appoggiare la Raggi, Conte non può scaricarla: mi sembra che questanza sia lontana dal nascere. Se a questo aggiunge che i grillini sono preoccupati soprattutto dal ‘No’ al terzo mandato il quadro è ulteriormente confuso. Pensiamo ai vaccini, alle graduali riaperture di scuole, teatri, ristoranti, bar. Sono temi più seri del futuro di Conte o di Di Maio”. Per quanto riguarda le proposte per le Amministrative, il leader di Italia viva ...

