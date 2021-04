Perché sgomitiamo per vedere la Gioconda di Leonardo?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) In tempi normali e con normali si intende pre pandemia da Covid-19, ogni giorno circa 30.000 persone si accalcano e sgomitano davanti alladiDa Vinci. Questo capolavoro senza tempo, conservato al Museo del Louvre di Parigi ha il merito di richiamare a sé circa l’80% dei visitatori generali. Quando la si vede dal vivo, impresa non poco complicata, ci si rende conto così che l’opera più famosa del mondo è anche molto piccola rispetto a ciò che si immaginava. Ma alloratutti la vogliono? Tutti pazzi per laOgni giorno, un visitatore che si mette in coda per entrare al Museo del Louvre, sa che dovrà correre per arrivare primo davanti allae sperare di vederla in mezzo alle centinaia di persone. Il binomio Museo del Louvre – ...