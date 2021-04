Pelle perfetta e luminosa: la beauty routine top secret delle celebrità (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prepariamoci prima dell’estate, per avere una Pelle perfetta, liscia e luminosa. Durante questo lungo inverno, quasi sempre chiuse in casa – tra zona rossa e smart working – il nostro viso ne ha sicuramente risentito. Ecco per voi i segreti top secret delle celeb per rimediare. Come avere una Pelle radiosa e dal colorito uniforme … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prepariamoci prima dell’estate, per avere una, liscia e. Durante questo lungo inverno, quasi sempre chiuse in casa – tra zona rossa e smart working – il nostro viso ne ha sicuramente risentito. Ecco per voi i segreti topceleb per rimediare. Come avere unaradiosa e dal colorito uniforme … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MariaMartinolli : Lo stacco di coscia chilometrico e la pelle perfetta, se photoshoppati, sono un inganno per sé stessi e servono sol… - lvlmemories : non chiedo molto, solo una pelle perfetta da non truccarmi più per tutta la vita - IndieSdaughter : appena speso soldi che ancora non ho in cremine skin care del cazzo. Potevo nascere con la pelle perfetta - umpkket : RT @bobbiarbore: Comunque queste borse, come tutte le altre che metterò sul negozio se sopravvivo a questa giornata, sono fatte con materia… - rebeccazzo : @C0TT0NC4ND7 mio dio sei bellissima amo i tuoi capelli e hai una pelle perfetta -