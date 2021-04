Pa, concorso 2.800 assunzioni al Sud: il bando, i profili, come partecipare (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 laureati e tecnici da inserire nelle pubbliche amministrazioni del Sud. Si tratta della prima sperimentazione selezioni fast track senza carta e penna nella Pubblica amministrazione, per consentire le assunzioni entro agosto 2021. La scadenza per le domande è il 21 aprile, i vincitori saranno assunti con contratto a tempo determinato per un massimo di 36 mesi. “Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato” ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta. “100 giorni dalla pubblicazione del bando all’assunzione” e prove “in piena sicurezza”. Per partecipare al concorso è obbligatoria la mascherina Ffp2, è richiesto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti la prova (anche per i vaccinati) e sono previsti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilper l’assunzione a tempo determinato di 2.800 laureati e tecnici da inserire nelle pubbliche amministrazioni del Sud. Si tratta della prima sperimentazione selezioni fast track senza carta e penna nella Pubblica amministrazione, per consentire leentro agosto 2021. La scadenza per le domande è il 21 aprile, i vincitori saranno assunti con contratto a tempo determinato per un massimo di 36 mesi. “Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato” ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta. “100 giorni dalla pubblicazione delall’assunzione” e prove “in piena sicurezza”. Peralè obbligatoria la mascherina Ffp2, è richiesto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti la prova (anche per i vaccinati) e sono previsti ...

FunzPub : ?? “BANDO SUD” PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800… - Corriere : Pubblica amministrazione, al via il concorso per 2.800 assunzioni al Sud: cosa si deve sapere e cosa fare - StarBuild_Italy : Concorso per 2.800 funzionari nella Pa: bando in Gazzetta ufficiale, via alle candidature - Domande entro il 21 apr… - DaVelSign : RT @FunzPub: ’Bando Sud’’, online sul sito di @FunzPub l’Avviso pubblico per la nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per 2.80… - fordeborah5 : RT @FunzPub: ’Bando Sud’’, online sul sito di @FunzPub l’Avviso pubblico per la nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per 2.80… -