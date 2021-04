Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Adrian Fartade, Umberto Guidoni e Linda Raimondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 19 aprile del 2001 Umberto Guidoni è stato il primo astronauta europeo a entrare nella Stazione spaziale internazionale. A quasi 20 anni da quel momento, Guidoni è sbarcato su Open Talk, il nostro format su Twitch. Insieme a Adrian Fartade e Linda Raimondo abbiamo parlato di come è cambiata l’esplorazione spaziale, da quando l’idea di creare una stazione orbitante era ancora un sogno al momento in cui per la prima volta una navicella privata ha portato degli umani nello Spazio. Se vi siete persi la puntata vi lasciamo qui sopra i momenti migliori e sotto tutto l’episodio completo. Ci vediamo in live sul nostro canale, tutti i giovedì alle 21! Verso l’infinito e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 19 aprile del 2001è stato il primo astronauta europeo a entrare nella Stazione spaziale internazionale. A quasi 20 anni da quel momento,è sbarcato su, il nostro format su Twitch. Insieme aabbiamo parlato di come è cambiata l’esplorazione spaziale, da quando l’idea di creare una stazione orbitante era ancora un sogno al momento in cui per la prima volta una navicella privata ha portato degli umani nello Spazio. Se vi siete persi lavi lasciamo qui sopra ie sotto tutto l’episodio. Ci vediamo in live sul nostro canale, tutti i giovedì alle 21! Verso l’infinito e ...

Advertising

HEARTMEETSAVAGE : • language around gender and identity evolves (TED) [podcast] - dove si trova: spotify, app TED TALK personalmente… - Blackskorpion4 : RT @micheleboldrin: “Open Talk - Liberi Oltre l’attualità” with @Giorgio_Saugo, e ' @Fabopolis, Veronica Ceria, @bianchini_Mio, Marco Bella… - Com_Italiana : #CoachingExpo: Open Talk AL DI LÀ DEL MURO DELLE CONVINZIONI LIMITANTI, con Riccardo D'Urso, P.M. Mercato Energy &… -