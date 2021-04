Novità in tv 2021: Barbara d’Urso in Rai? Scade il contratto di Maria De Filippi, tutte le news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si prospetta una stagione infuocata, questa estate 2021. Non tanto per il clima, quanto per l’aria che tira nella riorganizzazione dei palinsesti televisivi. Pare infatti che molti contratti, che legano alcuni tra i volti televisivi più importanti del piccolo schermo, scadranno nei prossimi mesi. Parliamo di nomi del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si prospetta una stagione infuocata, questa estate. Non tanto per il clima, quanto per l’aria che tira nella riorganizzazione dei palinsesti televisivi. Pare infatti che molti contratti, che legano alcuni tra i volti televisivi più importanti del piccolo schermo, scadranno nei prossimi mesi. Parliamo di nomi del calibro diDe, Gerry Scotti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' un piatto di pasta amato, appetitoso, famoso in tutto il mondo e allo stesso tempo molto divisivo: è la pasta al… - fattoquotidiano : Il discorso di giovedì di Giuseppe Conte voleva preparare il M5S alla rifondazione. Ma per il ministro all’Agricolt… - fsartirana : RT @Franco32656300: LEGA E MAFIA (NOVITÀ) Sindaca leghista nomina in giunta il fratello del boss Salviniana - Magda Beretta e l’assessore… - vitcastagna : RT @Franco32656300: LEGA E MAFIA (NOVITÀ) Sindaca leghista nomina in giunta il fratello del boss Salviniana - Magda Beretta e l’assessore… - VelvetMagIta : Novità in tv 2021: #BarbaradUrso in #Rai? Scade il contratto di #MariaDeFilippi, tutte le news #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Novità 2021 LG Soundbar 2021, tutti i modelli sono AirPlay 2 Novità di quest'anno, le soundbar 2021 permettono di usufruire della funzionalità AI Sound Pro degli LG TV: l'audio del TV viene riprodotto dalla soundbar attraverso la modalità TV Sound Mode Share, ...

Gelate nel padovano, allerta per ciliegi e meli in fiore Per ora i Consorzi di bonifica hanno acqua, ma se continua così saranno problemi seri e non sarebbe una novità. Il 2017 è stato l'anno più caldo e arido dal 1961 e anche il 2019 si è caratterizzato ...

Tutto quesiti - Domande al Relatore: le novità del decreto “Sostegni” per il condono delle cartelle esattoriali e la conservazione delle fatture elettroniche MySolution di quest'anno, le soundbarpermettono di usufruire della funzionalità AI Sound Pro degli LG TV: l'audio del TV viene riprodotto dalla soundbar attraverso la modalità TV Sound Mode Share, ...Per ora i Consorzi di bonifica hanno acqua, ma se continua così saranno problemi seri e non sarebbe una. Il 2017 è stato l'anno più caldo e arido dal 1961 e anche il 2019 si è caratterizzato ...