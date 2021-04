Munarini, prima donna arbitro in Top 10: 'Ho iniziato per caso' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo sport femminile fa un altro passo nella lunga marcia verso la parità. Clara Munarini sarà il primo arbitro donna a dirigere una partita del massimo campionato italiano maschile, Viadana - Colorno ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo sport femminile fa un altro passo nella lunga marcia verso la parità. Clarasarà il primoa dirigere una partita del massimo campionato italiano maschile, Viadana - Colorno ...

Ultime Notizie dalla rete : Munarini prima Clara Munarini sarà la prima donna ad arbitrare nel massimo campionato nazionale maschile Come il calcio anche il rugby maschile apre le porte agli arbitri donna. Clara Munarini sarà infatti la prima direttrice di gara italiana a debuttare nel massimo campionato maschile nazionale, arbitrando sabato 10 aprile il sedicesimo turno del Peroni TOP10 tra Rugby Viadana ...

Munarini, prima donna arbitro in Top 10: 'Ho iniziato per caso' La Munarini, 31 anni di Parma, 1,70x64 kg, laureata in economia, dipendente di una ditta di logistica e fidanzata con il collega Manuel Bottino, è la punta di diamante del movimento arbitrale guidato ...

Munarini, prima donna arbitro in Top 10: “Ho iniziato per caso” La 31enne di Parma sabato dirigerà Viadana-Colorno, per il 16° turno del massimo campionato maschile. “Guardavo il Sei Nazioni, mi sono incuriosita grazie a un ragazzo a cui facevo mille domande. Con ...

Clara Munarini sarà la prima donna ad arbitrare nel massimo campionato nazionale maschile Sabato 10 aprile dirigerà Rugby Viadana 1970-HBS Colorno valida per il 16esimo turno del Peroni TOP10. La direttrice di gara: «Spero che altre colleghe possano raggiungermi presto» ...

