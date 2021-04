Monopoli, Vassallo: “2-1 contro i rosanero? Per un palermitano come me è una doppia vittoria” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Palermo cade a Monopoli.E’ un tonfo pesante quello maturato questo pomeriggio dai rosanero che, nel recupero della 32a giornata del girone C di Serie C, crollano sul campo di un Monopoli falcidiato dal Covid-19 e falliscono l’aggancio all’ottavo posto in classifica. Inutile il gol del momentaneo vantaggio di Somma: i biancoverdi infatti, nella ripresa, agguantano il pari per poi trovare la rete del 2-1 nei minuti finali. Un successo in rimonta che riempie di felicità la compagine pugliese, come testimoniato dalle parole del centrocampista di origini palermitane, Francesco Vassallo, in mixed zone."A livello personale è una doppia vittoria, sia per quello che è successo in questi giorni sia perchè essendo palermitano si ha sempre qualcosa in più ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Palermo cade a.E’ un tonfo pesante quello maturato questo pomeriggio daiche, nel recupero della 32a giornata del girone C di Serie C, crollano sul campo di unfalcidiato dal Covid-19 e falliscono l’aggancio all’ottavo posto in classifica. Inutile il gol del momentaneo vantaggio di Somma: i biancoverdi infatti, nella ripresa, agguantano il pari per poi trovare la rete del 2-1 nei minuti finali. Un successo in rimonta che riempie di felicità la compagine pugliese,testimoniato dalle parole del centrocampista di origini palermitane, Francesco, in mixed zone."A livello personale è una, sia per quello che è successo in questi giorni sia perchè essendosi ha sempre qualcosa in più ...

