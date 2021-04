Meteo | NEVE e GELATE sull’Italia | ecco fino a quando durerà

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La primavera ha fatto un brusco notevole passo indietro anche, per l’arrivo dell’irruzione polare che ha letteralmente gelato oltre mezza Europa. Il clima è ora pienamente invernale, con temperature ben sotto media earrivataa quote basse, soprattutto sui versanti adriatici. Solo qualche giorno fa la situazione era opposta, con primo caldo addirittura quasi estivo che aveva portato la colonnina di mercurioa picchi record. Poi il cambiamento da Pasqua e l’affondo artico di questi giorni, con il crollo termico e uno scenario tornato tipicamente invernale. Questi sbalzi peggiorano l’adattamento anche per la natura. Ora si temono infatti gli effetti dellesulle colture appena germogliate e sui vigneti, dato che le recenti ondate di caldo anticipato hanno anticipato ...

Corriere : Meteo, temperature ancora in calo: aria polare, pioggia e vento - 3BMeteo : ??? Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Oggi apice del freddo con neve anche a bassa quota… - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #TRIESTE, #BORA a 120 km/h e #NEVE di #Aprile - AvezzanoTw : #Avezzano · #Neve dal parco nazionale d'#Abruzzo! #meteo 7 aprile 2021 #snow in #Marsica ???? - nuovaradio1485 : #meteo #traffico - sulla #A24 dei Parchi segnalata #neve tra gli svincoli di Carsoli-Oricola e Colledara-San Gabriele. -

Federico Antonioli (CentroEmilia Romagna) Segui CentroEmilia Romagna su Facebook e Instagram Iscriviti al canale TelegramPrevisioniper la città di Genova., giornata invernale in Italia Fiocchi disi segnalano sulla Romagna, Marche, Umbria e Liguria nella giornata odierna, una massa di aria gelida produce scenariinvernali in tutta ...Meteo Belluno. Previsioni meteo Belluno, mercoledì, 7 aprile: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Variabilità asciutta al pomeriggio, con tendenza ad ...Meteo, giornata invernale in Italia. Fiocchi di neve si segnalano sulla Romagna, Marche, Umbria e Liguria nella giornata odierna, una massa di aria gelida produce scenari meteo in ...