"Hagard" è nel gergo della caccia, il falco selvaggio, catturato ma mai completamente addomesticato. Così si avverte nel risvolto di questo romanzo, Hagard (L'Orma editore), scritto in tedesco dallo scrittore e drammaturgo svizzero Lukas Bärfuss (pubblicato da L'Orma, nella traduzione di Marco Federici Solari). In francese il termine significa anche stravolto. E forse l'aggettivo si adatta alla storia di una vita sconvolta da una decisione che rimarrà sempre un mistero e che costituisce tuttavia il suo fascino ipnotico. Con una prosa avvolgente, Bärfuss fa raccontare a un Narratore la storia di Philip, un uomo normale, che abbandona tutto e segue una donna, vista per caso (neppure in volto, le sue scarpe prima poi tracce di una figura, sempre da dietro, mai in volto) senza mai avvicinarla. diventa per lui, tuttavia, un'esperienza assoluta e ...

...a questa ossessione. Forse ci troveremo dentro un loop , in cui fine e inizio coincidono. La vita non è lineare, né ha una finalità, né va come il calendario da A a B. Come spiega Carlo Rovelli per ...

L'ossessione per una donna sconosciuta diventa illuminazione Come per la materia e forse seguendone intimamente le leggi più profonde, ignote e da scoprire, Bärfuss sembra presentarci la vita di Philip, come quella di uno scienziato ossessionato da un enigma.

...a questa. Forse ci troveremo dentro un loop , in cui fine e inizio coincidono. La vita non è lineare, né ha una finalità, né va come il calendario da A a B. Come spiega Carlo Rovelli... Come per la materia e forse seguendone intimamente le leggi più profonde, ignote e da scoprire, Bärfuss sembra presentarci la vita di Philip, come quella di uno scienziato ossessionato da un enigma.