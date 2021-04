L’Ema su AstraZeneca e trombosi: «casi rari, 1 su 100.000 il tasso dei riporti». Confermata l’efficacia (Di mercoledì 7 aprile 2021) I benefici del vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca superano i rischi. L’Ema continua a ribadire quello che aveva già espresso a più riprese e non sospende la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Riconosce la relazione tra il vaccino e i casi di trombosi ma non impone restrizioni o limiti di età e lascia pertanto ai singoli paesi la scelta di decidere a proposito delle modalità di somministrazione fra la popolazione. «I dati che abbiamo al momento non ci permettono di compiere degli effettivi collegamenti dei rischi con un’età specifica, né tra uomini e donne, né di mettere pertanto in atto delle restrizioni specifiche», ha detto la Dottoressa Sabine Straus, responsabile del Comitato di Farmacovigilanza dell’Ema. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) I benefici del vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca superano i rischi. L’Ema continua a ribadire quello che aveva già espresso a più riprese e non sospende la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Riconosce la relazione tra il vaccino e i casi di trombosi ma non impone restrizioni o limiti di età e lascia pertanto ai singoli paesi la scelta di decidere a proposito delle modalità di somministrazione fra la popolazione. «I dati che abbiamo al momento non ci permettono di compiere degli effettivi collegamenti dei rischi con un’età specifica, né tra uomini e donne, né di mettere pertanto in atto delle restrizioni specifiche», ha detto la Dottoressa Sabine Straus, responsabile del Comitato di Farmacovigilanza dell’Ema.

