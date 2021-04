La speranza di Conte che fará imbufalire la Juve (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio Conte, dopo la vittoria della sua Inter contro il Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN L’Inter, dopo la vittoria di oggi per 2-1 contro il Sassuolo, è sempre più vicina a vincere lo Scudetto. I nerazzurri hanno 11 punti di vantaggio sul Milan secondo e 12 punti sulla Juventus, che ha battuto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio, dopo la vittoria della sua Inter contro il Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN L’Inter, dopo la vittoria di oggi per 2-1 contro il Sassuolo, è sempre più vicina a vincere lo Scudetto. I nerazzurri hanno 11 punti di vantaggio sul Milan secondo e 12 punti sullantus, che ha battuto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ecco gli errori di Conte e Speranza sulle vaccinazioni anti Covid Startmag Web magazine Il Bar Sport di Repubblica.it SERIE A 2020-2021 Recuperi Juventus - Napoli 2-1 (13' Ronaldo J, 74' Dybala J, 90' Insigne rig. N) Inter - Sassuolo 2-1 (10' Lukaku I, 67' Lautaro Martinez I, 85' Traoré I) *** Juventus-Napoli 2-1 e I ...

Inter, la gioia dei tifosi: “Così è ancora più bello” I nerazzurri di Antonio Conte soffrono ma riescono a imporsi ai danni del Sassuolo e restano saldamente al comando con 11 punti di vantaggio ...

