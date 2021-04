La piattaforma eco blockchain XELS | quotata su Bittrex Global

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tokenpermetterà alle aziende e agli individui di accedere a crediti volontari di compensazione delle emissioni di carbonio Dopo il protocollo di Kyoto e l’accordo di Parigi, molte aziende in tutto il mondo provano ad essere energeticamente più efficienti e a contrastare il riscaldamentoe. Un modo popolare di farlo è l’uso dei certificati delle emissioni attraverso il relativo mercato emergente. Un certificato di emissioni rappresenta il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio, ma la loro fornitura è limitata in modo da mitigare la crescita delle emissioni di gas serra. La loro efficacia è stata, però, ostacolata da frodi come il “riuso”, che permette ai certificati non usati di essere usati due volte, così come i certificati falsi e scaduti venduti da cattivi attori. Come tale, la tecnologia del registro distribuito, ...