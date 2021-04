KKN | Juric in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio ha dichiarato che per la panchina deldopo Gattuso ad essere inè Ivan, tecnico del Verona.sarebbe già stato in Campania, quando il Verona ha giocato a Benevento, ha dichiarato il giornalista. Ora resterà da vedere come evolvono le cose con Inzaghi e Fonseca, altri due nomi graditi a De Laurentiis. “Il 3 marzo era un mercoledì, eera in Campania già dal giorno prima, perché il 2 marzo il Verona era in ritiro a Benevento. Il 3 ci fu il turno infrasettimanale Benevento-Verona. Dalle mie informazioni, questi due giorni sono stati molto importanti e, oggi, inposition davanti a tutti peril...