Isola dei famosi | bomba su Elisa Isoardi | “Ecco perchè tornerà a casa”

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è ancora impegnata all’dei, dove però le cose non si sono messe molto bene per lei. Nonostante sia uno dei volti di punta di questa edizione condotta da Ilary Blasi, la conduttrice televisiva rischia di andare apresto: ieri ha perso il televoto flash con Andrea Cerioli, ma come a tutti gli eliminati le è stata offerta la possibilità di continuare la sua esperienza a Playa Esperanza, la spiaggia che può valere la riammissione in gioco a seconda di cosa decide il pubblico. Laha accettato subito questa possibilità, mentre Daniela Martani - l’altra eliminata della puntata di giovedì 5 aprile - ha preferito abbandonare il reality e tornare a. Al momento su Playa Esperanza oltre allaci ...

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - tatiana__bassi : RT @UbertoGucci: ISOLA DEI FAMOSI 2021 Una breve riflessione Lasciate tutti che sia Drusilla a decidere,se vuole puo' lasciare ,ma deve es… - sheisakward : @aslkpoqw9 sono corsa a studiarmi le stories, CREDO qualcosa a tema isola dei famosi o costanzo show? comunque fa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... aerei ed elicotteri, così come navi civili di paesi stranieri nella zonalavori in corso. Le ...un peschereccio polacco SWI - 106 è entrato nella zona di posa del gasdotto vicino all'di ...... a circa 11 miglia nautiche di distanza dall'di Gallinara, a seguito delle pessime condizioni ... Valutata la situazione e le condizionidiportisti ormai allo stremo delle forze si è provveduto,...Tommaso Zorzi è finalmente pronto per debuttare in prima serata con il suo talk show: “Il punto Z”. La prima puntata andrà in ...Miti che sono propri di ogni etnia, in ogni parte del mondo. E chiaro che la Sicilia ha avuto i propri, ma questi sono stati oggetto di fusione con quelli dei popoli che hanno abitato l’isola. Come ha ...