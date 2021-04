Inter-Sassuolo, Barella ammonito: salterà per squalifica il Cagliari (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alla fine l’ammonizione è arrivata. Nicolò Barella, nel corso del primo tempo tra Inter e Sassuolo, match valevole per il ritorno della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, è stato ammonito dall’arbitro Irrati per un Intervento ruvido. Il centrocampista nerazzurro era in diffida da un paio di mesi e dunque dovrà saltare il match contro il Cagliari che si disputerà domenica alle 12:30, sempre a Milano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alla fine l’ammonizione è arrivata. Nicolò, nel corso del primo tempo tra, match valevole per il ritorno della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, è statodall’arbitro Irrati per unvento ruvido. Il centrocampista nerazzurro era in diffida da un paio di mesi e dunque dovrà saltare il match contro ilche si disputerà domenica alle 12:30, sempre a Milano. SportFace.

