"Il sindaco del Rione Sanità", il mitico personaggio di De Filippo e un Di Leva in stato di grazia (Di mercoledì 7 aprile 2021) IL sindaco DEL Rione Sanità Raimovie ore 21.10. Con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo e Ernesto Mahieux. Regia di Mario Martone: Produzione Italia 2019. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Il "sindaco" del titolo è un capo camorrista che amministra da anni una sua personale giustizia nel noto quartiere napoletano. L'amministra dalla sua villa ai piedi del Vesuvio, componendo spesso colla sua temibile autorità le beghe dei malavitosi. Il suo impero comincia a barcollare quando entra in conflitto con un altro boss partenopeo. PERCHÈ VEDERLO Perché Di Leva è un grosso attore che ci piacerebbe vedere molto di più in cinema e in TV. Regge con piglio sicurissimo un personaggio reso mitico da Eduardo De Filippo una sessantina d'anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) ILDELRaimovie ore 21.10. Con Francesco Di, Massimiliano Gallo e Ernesto Mahieux. Regia di Mario Martone: Produzione Italia 2019. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Il "" del titolo è un capo camorrista che amministra da anni una sua personale giustizia nel noto quartiere napoletano. L'amministra dalla sua villa ai piedi del Vesuvio, componendo spesso colla sua temibile autorità le beghe dei malavitosi. Il suo impero comincia a barcollare quando entra in conflitto con un altro boss partenopeo. PERCHÈ VEDERLO Perché Diè un grosso attore che ci piacerebbe vedere molto di più in cinema e in TV. Regge con piglio sicurissimo unresoda Eduardo Deuna sessantina d'anni ...

