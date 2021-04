Harry e Meghan su Netflix sul loro primo documentario (Di mercoledì 7 aprile 2021) Harry e Meghan stanno preparando l’uscita della loro prima serie da produttori per Netflix. Sarà un documentario sugli Invictus Games in programma nel 2022 in Olanda. Che cosa sono gli Invictus Games? Vedremo anche i duchi di Sussex in alcune scene? È in preparazione la prima serie su Netflix di Harry e Meghan. Il duca e la duchessa del Sussex produrranno un documentario sugli Invictus Games, competizione riservata agli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021)stanno preparando l’uscita dellaprima serie da produttori per. Sarà unsugli Invictus Games in programma nel 2022 in Olanda. Che cosa sono gli Invictus Games? Vedremo anche i duchi di Sussex in alcune scene? È in preparazione la prima serie sudi. Il duca e la duchessa del Sussex produrranno unsugli Invictus Games, competizione riservata agli Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

sirnutsandbull1 : RT @Agenzia_Ansa: Harry e Meghan debuttano su Netflix con una delle cause più care al duca di Sussex, gli Invictus Games. Prima serie con l… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: È il primo progetto dell'accordo milionario dei duchi di Sussex con il colosso dello streaming: ecco di cosa parlerà… - Ticinonline : Ecco il primo progetto di Harry e Meghan per Netflix #harry #meghan #netflix #invictusgames - FilmNewsItaly : Harry e Meghan: arriva il primo documentario su Netflix - ANSA_Lifestyle : Si chiama “'Heart of Invictus” la docu-serie realizzata dalla casa di produzione di #HarryeMeghan “Archewell Produc… -