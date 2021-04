Giornata della salute, appello dell’Oms: “Cinque cose da fare subito per un mondo più giusto e sano” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sensibilizzare la comunità internazionale sull’importanza del libero ed equo accesso, per tutti, a cure sanitarie di qualità. È questo il senso della Giornata mondiale della salute che si celebra come ogni anno il 7 aprile. Il World Health Day coincide con il giorno in cui si commemora il 73º anniversario dell’avvio dell’attività dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lotta alle diseguaglianze E ora l’agenzia delle Nazioni Unite accende i riflettori sulla necessità di “costruire un mondo più giusto e più sano“. E lancia un appello a tutti i leader mondiali affinché monitorino “le disuguaglianze sanitarie” e assicurino “che tutte le persone siano in grado di accedere a servizi sanitari di qualità quando e dove ne hanno ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sensibilizzare la comunità internazionale sull’importanza del libero ed equo accesso, per tutti, a cure sanitarie di qualità. È questo il sensomondialeche si celebra come ogni anno il 7 aprile. Il World Health Day coincide con il giorno in cui si commemora il 73º anniversario dell’avvio dell’attività dell’Organizzazione mondialesanità (Oms). Lotta alle diseguaglianze E ora l’agenzia delle Nazioni Unite accende i riflettori sulla necessità di “costruire unpiùe più“. E lancia una tutti i leader mondiali affinché monitorino “le disuguaglianze sanitarie” e assicurino “che tutte le persone siano in grado di accedere a servizi sanitari di qualità quando e dove ne hanno ...

