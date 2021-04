Formazioni ufficiali Juve Napoli | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ledimatch valido per il recupero della 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per il recupero della 3ª giornata di Serie A 2020/2021.NTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Leggi su Calcionews24.com

