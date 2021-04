Fenomeno Mbappé nella vendetta del Psg. E ora il Bayern trema (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci si aspettava moltissimo da questo Bayern - Psg. E per una volta le attese non sono andate affatto deluse. Anzi, comunque vada, perdere una di queste due squadre a livello quarti di finale ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci si aspettava moltissimo da questo- Psg. E per una volta le attese non sono andate affatto deluse. Anzi, comunque vada, perdere una di queste due squadre a livello quarti di finale ...

sivoricafaro : @SkySport Condò che paragona MBAPPE' al fenomeno RONALDO, mandatelo in pensione - Kataklinsmann : Kylian Mbappè ha ventitré anni. Sarà il fenomeno assoluto del calcio mondiale per i prossimi dieci e formerà il tri… - sivoricafaro : @SkySport Paolo Condò è venuto matto? Paragonare MBAPPE' al fenomeno RONALDO.... roba da matti - kevintwiii : Condò è rincoglionito, Mbappé con Ronaldo il Fenomeno non c’entra nulla - MarcoFacchetti : Capello lo ha allenato (controvoglia). Costacurta lo ha avuto come avversario (penso controvoglia pure lui). Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Fenomeno Mbappé Fenomeno Mbappé nella vendetta del Psg. E ora il Bayern trema Ha brillato la stella di Neymar (immaginifici i primi due assist per i gol di Mbappé e Marquinhos), il clamoroso senso del gol di Mbappé, le giocate, sempre un passo avanti, di Sané. Le parate di ...

Champions League: City favorito con il Dortmund di Haaland, sfida in equilibrio tra Real e Liverpool Il fenomeno norvegese, capocannoniere della Champions League con 10 reti, vuole l'undicesima perla: il gol del numero 9 del Dortmund è dato a 3,00. Contemporaneamente alla sfida di Manchester, si ...

