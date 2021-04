F1, Mattia Binotto fissa gli obiettivi: “La Ferrari nel 2022 vuole essere il riferimento” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono arrivati un sesto e un ottavo posto per la Ferrari nel primo round del Mondiale 2021 di F1. Il Cavallino Rampante si è reso protagonista di una prestazione “sufficiente”, considerando il livello da cui la Rossa partiva, vale a dire il riscontro deludente del 2020. La stagione passata la scuderia di Maranello ha concluso al sesto posto nella classifica dei costruttori, distante anni luce dai rivali attesi. A Sakhir (Bahrain) si sono visti dei piccoli segnali di ripresa, non ancora però sufficienti per ambire ai traguardi degni della storia della squadra. Del resto, cambiare completamente il quadro della situazione in pochi mesi era praticamente impossibile per via di un regolamento tecnico che ha limitato la capacità di intervento degli ingegneri. Tuttavia, con l’introduzione di un nuovo motore (tra gli aspetti critici dell’anno passato), la SF21 ha fatto vedere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono arrivati un sesto e un ottavo posto per lanel primo round del Mondiale 2021 di F1. Il Cavallino Rampante si è reso protagonista di una prestazione “sufficiente”, considerando il livello da cui la Rossa partiva, vale a dire il riscontro deludente del 2020. La stagione passata la scuderia di Maranello ha concluso al sesto posto nella classifica dei costruttori, distante anni luce dai rivali attesi. A Sakhir (Bahrain) si sono visti dei piccoli segnali di ripresa, non ancora però sufficienti per ambire ai traguardi degni della storia della squadra. Del resto, cambiare completamente il quadro della situazione in pochi mesi era praticamente impossibile per via di un regolamento tecnico che ha limitato la capacità di intervento degli ingegneri. Tuttavia, con l’introduzione di un nuovo motore (tra gli aspetti critici dell’anno passato), la SF21 ha fatto vedere ...

