Europa League: Roma alla prova Ajax, caccia alla semifinale

Unica italiana rimasta nelle competizioni internazionali, la Roma sfida l'Ajax andando a caccia del sogno di Europa League. La squadra di Fonseca domani alla Johan Crujff Arena di Amsterdam è chiamata ...

angelomangiante : Lesione muscolare al flessore destro per #ElShaarawy. Stop 15 giorni. Salta la doppia sfida di Europa League contro l'Ajax. @SkySport - OfficialASRoma : ??? “Vincere l’Europa League sarebbe un sogno. Forza Roma. Daje”. ???? In vista di #AjaxRoma, abbiamo parlato con Fr… - GioVioli : Io non voglio guardare l'Europa League del giovedì per dio - ReteSport : ??Ciccio #Graziani a #ReteSport ???? 'Non voglio credere che abbiano scelto a priori di abbandonare il campionato pe… - SkySport : Europa League, calendario e orari delle partite dei quarti -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Vincere, per tornare a vincere Servivano quattro inserimenti per affrontare l'emergenza infortuni e la seconda parte di stagione, impegnati su due fronti, campionato e Europa League . Serviva arrivare al derby facendo esplodere ...

Europa League: Roma alla prova Ajax, caccia alla semifinale Retrocesso in Europa League, ha poi vinto quattro partite su quattro contro Lille e Young Boys. Anche la Roma ha superato sedicesimi e ottavi vincendo sia all'andata che al ritorno con Sporting Braga ...

Europa League, calendario e orari delle partite dei quarti Sky Sport Calcio: Fonseca, 'contro l'Ajax servirà la gara perfetta, possiamo farcela' Possiamo farcela". Così Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Europa League ad Amsterdam contro l'Ajax. "Sono molto pericolosi in avanti, ...

Mercato Lazio, rispunta Bradaric: è lui il candidato per il dopo Lulic? Il ventunenne del Lille è stato già seguito nelle passate parentesi di mercato, in questa stagione si è messo in mostra con 30 presenze (20 in campionato, 7 in Europa League e 3 in Coppa di Francia), ...

