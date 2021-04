Emily Ratajkowski allatta Sylvester con la minigonna e l’orologio da 35mila euro (Di mercoledì 7 aprile 2021) My bunny. “Il mio coniglietto”, scrive Emily Ratajkowski sul suo Instagram, pubblicando uno scatto dove allatta il figlio Sylvester Apollo. Il piccolo, nato l’8 marzo, è attaccato dolcemente al seno della mamma. Seduta su una sedia, in quello che apparare un luogo pubblico all’aperto, la star che molto ha fatto per la libertà di espressione normalizza anche un gesto tanto naturale quanto spesso discusso, l’allattamento appunto. Rolex e tailleur Se l’azione di Emily Ratajkowski aveva lo scopo di sensibilizzare su un tema caldo, gli scatti del suo famoso seno esposto in primo piano hanno scatenato una valanga di commenti sgarbati dei follower. allatta anche me – Esistono due persone a questo mondo… chi vorrebbe essere quel bambino e chi mente – Ora sei ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) My bunny. “Il mio coniglietto”, scrivesul suo Instagram, pubblicando uno scatto doveil figlioApollo. Il piccolo, nato l’8 marzo, è attaccato dolcemente al seno della mamma. Seduta su una sedia, in quello che apparare un luogo pubblico all’aperto, la star che molto ha fatto per la libertà di espressione normalizza anche un gesto tanto naturale quanto spesso discusso, l’mento appunto. Rolex e tailleur Se l’azione diaveva lo scopo di sensibilizzare su un tema caldo, gli scatti del suo famoso seno esposto in primo piano hanno scatenato una valanga di commenti sgarbati dei follower.anche me – Esistono due persone a questo mondo… chi vorrebbe essere quel bambino e chi mente – Ora sei ...

