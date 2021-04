Advertising

zazoomblog : Editoria: il Mulino la rivista compie 70 anni e si rinnova - #Editoria: #Mulino #rivista #compie - TV7Benevento : Editoria: 'il Mulino', la rivista compie 70 anni e si rinnova (4)... - TV7Benevento : Editoria: 'il Mulino', la rivista compie 70 anni e si rinnova (3)... - TV7Benevento : Editoria: 'il Mulino', la rivista compie 70 anni e si rinnova... - RlRO : @plavia Operazioni in atto da prima che noi nascessimo. potrei fare una selezione dei peggiori libri di varia (che… -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria Mulino

SardiniaPost

... editore e docente all'Università Cattolica dilibraria e multimediale, autore del saggio I meccanismi dell'. Il mondo dei libri dall'autore al lettore (il, pagg. 270, euro 24)...Che cosa sia l'Isbn, a ogni buon conto, lo stesso Cicala lo spiega con chiarezza in un altro capitolo di I meccanismi dell'(il, pagine 266, euro 24,00), che è un manuale da leggere ...(Adnkronos) – Nonostante tutti i cambiamenti durante i rivolgimenti dell’Italia, dell’Europa e del mondo tra Novecento e nuovo millennio, la rivista “il Mulino” è sempre rimasta fedele alla sua ...Lo storico francese, grazie anche all’impulso venuto dal presidente Macron, ha lanciato l’idea del memoriale che dal 2027 darà a Parigi un luogo per pensare, discutere e soprattutto non dimenticare i ...