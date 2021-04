Coronavirus, quali sono i comuni in rosso nelle regioni in zona arancione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dall'Abruzzo alla Sicilia, ecco l'elenco dei comuni italiani siti nelle regioni arancioni per i quali è stata disposta la zona rossa. Covid, tutti i comuni in zona rossa all’interno delle regioni arancioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dall'Abruzzo alla Sicilia, ecco l'elenco deiitaliani sitiarancioni per iè stata disposta larossa. Covid, tutti iinrossa all’interno dellearancioni su Notizie.it.

Advertising

Salinge06174892 : RT @jeanjan83: @lucabattanta Ottimo. Sostanzialmente vuol dire che il vaccino è rischioso solo per quelle categorie di persone per i quali… - Cesare_Baronio : RT @jeanjan83: @lucabattanta Ottimo. Sostanzialmente vuol dire che il vaccino è rischioso solo per quelle categorie di persone per i quali… - adolar41744618 : RT @jeanjan83: @lucabattanta Ottimo. Sostanzialmente vuol dire che il vaccino è rischioso solo per quelle categorie di persone per i quali… - franzbona : È uscito l'ultimo episodio, in cui io e @mpitt79 discutiamo con @emenietti de @ilpost di cosa abbiamo imparato in 1… - luc_sca : RT @jeanjan83: @lucabattanta Ottimo. Sostanzialmente vuol dire che il vaccino è rischioso solo per quelle categorie di persone per i quali… -