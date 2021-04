Ciclismo | Pagelle Scheldeprijs 2021 | grande vittoria per Jasper Philipsen

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’edizione numero 109 della corsa più antica delle Fiandre vede ladi, ventiduenne belga della Alpecin Fenix, che riesce a battere in volata ilfavorito Sam Bennett. L’ORDINE DI ARRIVO Ledei protagonisti10: Il belga della Alpecin Fenix è perfetto nell’ultimo chilometro, seguendo i compagni Rickaert e De Bondt e riuscendo ad anticipare la Deceuninck Quickstep. Una volta davanti parte ai 150 metri e per Bennett è troppo tardi; il belga si prende dunque la sua primain stagione e la sua primacon il nuovo team. Danny Van Poppel 8: Ottimo quarto posto per l’olandese della Intermarchè – Wanty, che dopo molto tempo si rivede davanti nelle volate di gruppo. Con i ...

Le pagelle del Giro delle Fiandre: sufficienza stiracchiata per Van der Poel, bocciato Van Aert. L'edizione numero 109 della corsa più antica delle Fiandre vede la vittoria di Jasper Philipsen, ventiduenne belga della Alpecin Fenix, che riesce a battere in volata il grande favorito Sam Bennett. Il ciclismo è guardato a vista ... Ma così non va, non può andare, mi sono permesso di scriverlo immediatamente nelle mie pagelle domenica scorsa: va bene il decoro, va bene una certa attenzione ...