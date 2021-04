Bergamo | bimba di 8 anni investita in via dei Partigiani

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nulla di grave ma un grosso spavento per unadi ottoda un’auto nella mattina di mercoledì 7 aprile a. L’incidente intorno alle 8 e mezza, in via dei. La bambina pare fosse da poco uscita di casa insieme alla mamma, quando è stata travolta da una piccola utilitaria guidata da una donna. Nessuna ferita grave, ma solo un grosso spavento per lei e pure per la madre. Sul posto è arrivata un’ambulanza e laè stata trasportata per accertamenti all’ospedale Papa Giov. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale.